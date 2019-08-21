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Serbest piyasada altın fiyatlarında son durum! Altın Fiyatları ne kadar oldu? 21 Ağustos 2019

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275,70 lira oldu.

Ekonomi 21.08.2019, 13:05 21.08.2019, 14:04
Serbest piyasada altın fiyatlarında son durum! Altın Fiyatları ne kadar oldu? 21 Ağustos 2019
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Serbest piyasada altın fiyatlarında son durum! Altın Fiyatları ne kadar oldu? 21 Ağustos 2019

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 275,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 275,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 275,70 liradan, bin 816 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 837 liradan, 251 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 255 liradan, bin 774 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 794 liradan, 887 liradan alınan Yarım Ziynet 897 liradan ve 444 liradan alınan Çeyrek Ziynet 449 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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