Son Dakika
Şampiyon Mamak Belediye, galibiyetle başladı
Türk Eğitim Vakfı'nda Safiye Ayla'ya vefa...
Kayıp ortaokul öğrencisi bulundu
Manchester United evinde Arsenal ile yenişemedi
17. Dünya Atletizm Şampiyonası: Kenyalı Beatrice Chepkoech altın aldı
“Suriye'de hiçbir terörist unsura yer yok“

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları - 01 Ekim 2019

- Dolar 5,6580 liradan, avro 6,1630 liradan güne başladı

Ekonomi 01.10.2019, 09:01 01.10.2019, 09:25
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları - 01 Ekim 2019

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,6580 liradan, avro 6,1630 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,6560 liradan alınan dolar, 5,6580 liradan satılıyor. 6,1610 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,1630 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6480 lira, avronun satış fiyatı ise 6,1600 lira olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#dolar #euro #ekonomi #Piyasalar #döviz
Yorumlar (0)
14°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 01 Ekim 2019
İmsak 05:15
Güneş 06:38
Öğle 12:43
İkindi 16:01
Akşam 18:38
Yatsı 19:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@