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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları - 01 Ekim 2019
- Dolar 5,6580 liradan, avro 6,1630 liradan güne başladı
Ekonomi 01.10.2019, 09:01 01.10.2019, 09:25
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,6580 liradan, avro 6,1630 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,6560 liradan alınan dolar, 5,6580 liradan satılıyor. 6,1610 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,1630 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6480 lira, avronun satış fiyatı ise 6,1600 lira olmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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