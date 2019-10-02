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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları 02 Ekim 2019
Dolar 5,7270 liradan, avro 6,2660 liradan güne başladı.
Ekonomi 02.10.2019, 09:00 02.10.2019, 09:59
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,7270 liradan, avro 6,2660 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,7250 liradan alınan dolar, 5,7270 liradan satılıyor. 6,2640 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2660 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7070 lira, avronun satış fiyatı ise 6,2310 lira olmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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|7
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|5
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|O
|P
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|7
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|7
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|7
|14
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|13
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|13
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|12
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|9
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|9
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|8
|16. Getafe
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|7
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|5
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