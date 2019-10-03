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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları 03 Ekim 2019
Dolar 5,7060 liradan, avro 6,2590 liradan güne başladı.
Ekonomi 03.10.2019, 09:02 03.10.2019, 09:31
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,7060 liradan, avro 6,2590 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,7040 liradan alınan dolar, 5,7060 liradan satılıyor. 6,2570 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2590 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7140 lira, avronun satış fiyatı ise 6,2580 lira olmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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