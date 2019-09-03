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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları - 03 Eylül 2019
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,8120 liradan, avro 6,3650 liradan güne başladı.
Ekonomi 03.09.2019, 07:02 03.09.2019, 09:10
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,8120 liradan, avro 6,3650 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,8100 liradan alınan dolar, 5,8120 liradan satılıyor. 6,3630 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3650 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8090 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3750 lira olmuştu.