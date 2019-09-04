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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları - 04 Eylül 2019
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,7230 liradan, avro 6,2840 liradan güne başladı.
Ekonomi 04.09.2019, 07:02 04.09.2019, 09:09
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,7230 liradan, avro 6,2840 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,7210 liradan alınan dolar, 5,7230 liradan satılıyor. 6,2820 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2840 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7410 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3010 lira olmuştu.
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