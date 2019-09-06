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Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları - 06 Eylül 2019

- Dolar 5,6940 liradan, avro 6,2940 liradan güne başladı

Ekonomi 06.09.2019, 09:03 06.09.2019, 09:29
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları - 06 Eylül 2019

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,6940 liradan, avro 6,2940 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,6920 liradan alınan dolar, 5,6940 liradan satılıyor. 6,2920 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2940 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6840 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3070 lira olmuştu.

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