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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları 07 Ekim 2019
- Dolar 5,7120 liradan, avro 6,2740 liradan haftaya başladı
Ekonomi 07.10.2019, 09:01 07.10.2019, 09:36
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,7120 liradan, avro 6,2740 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 5,7100 liradan alınan dolar, 5,7120 liradan satılıyor. 6,2720 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2740 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6980 lira, avronun satış fiyatı ise 6,2510 lira olmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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