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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları 08 Ekim 2019

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8450 liradan, avro 6,4180 liradan güne başladı.

Ekonomi 08.10.2019, 09:00 08.10.2019, 09:59
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları 08 Ekim 2019

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,8450 liradan, avro 6,4180 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,8430 liradan alınan dolar, 5,8450 liradan satılıyor. 6,4160 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,4180 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7510 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3240 lira olmuştu.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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