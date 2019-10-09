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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları 09 Ekim 2019

Dolar 5,8400 liradan, avro 6,4020 liradan güne başladı

Ekonomi 09.10.2019, 09:00 09.10.2019, 09:13
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları 09 Ekim 2019

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,8400 liradan, avro 6,4020 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,8380 liradan alınan dolar, 5,8400 liradan satılıyor. 6,4000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,4020 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8000 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3670 lira olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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