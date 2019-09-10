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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları - 10 Eylül 2019

- Dolar 5,7550 liradan, avro 6,3600 liradan güne başladı

Ekonomi 10.09.2019, 09:00 10.09.2019, 09:14
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları - 10 Eylül 2019
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İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,7550 liradan, avro 6,3600 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,7530 liradan alınan dolar, 5,7550 liradan satılıyor. 6,3580 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3600 lira olarak belirlendi.

Dün kapanışta doların satış fiyatı 5,7460 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3540 lira olmuştu.

 

#döviz #Piyasalar
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