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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları - 12 Eylül 2019
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,7670 liradan, avro 6,3600 liradan güne başladı.
Ekonomi 12.09.2019, 09:02 12.09.2019, 09:30
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,7670 liradan, avro 6,3600 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,7650 liradan alınan dolar, 5,7670 liradan satılıyor. 6,3580 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3600 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7550 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3290 lira olmuştu.
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