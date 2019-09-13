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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları - 13 Eylül 2019
- Dolar 5,6620 liradan, avro 6,2700 liradan güne başladı
Ekonomi 13.09.2019, 09:06 13.09.2019, 09:23
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,6620 liradan, avro 6,2700 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,6600 liradan alınan dolar, 5,6620 liradan satılıyor. 6,2680 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2700 lira olarak belirlendi.
Dün kapanışta doların satış fiyatı 5,6840 lira, avronun satış fiyatı ise 6,2810 lira olmuştu.
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