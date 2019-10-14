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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları - 14 Ekim 2019
İstanbul serbest piyasada dolar 5,9000 liradan, avro 6,5120 liradan haftaya başladı.
Ekonomi 14.10.2019, 09:00 14.10.2019, 11:17
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,9000 liradan, avro 6,5120 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 5,8980 liradan alınan dolar, 5,9000 liradan satılıyor. 6,5100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,5120 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8620 lira, avronun satış fiyatı ise 6,4810 lira olmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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