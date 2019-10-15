Serbest piyasada döviz açılış fiyatları - 15 Ekim 2019
Dolar 5,8780 liradan, avro 6,4880 liradan güne başladı
Ekonomi 15.10.2019, 09:02 15.10.2019, 09:12
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,8780 liradan, avro 6,4880 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,8760 liradan alınan dolar, 5,8780 liradan satılıyor. 6,4860 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,4880 lira olarak belirlendi.
Dün kapanışta doların satış fiyatı 5,9340 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5440 lira olmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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