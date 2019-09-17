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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları 17 Eylül 2019
- Dolar 5,7330 liradan, avro 6,3160 liradan güne başladı
Ekonomi 17.09.2019, 09:01 17.09.2019, 09:23
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,7330 liradan, avro 6,3160 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,7310 liradan alınan dolar, 5,7330 liradan satılıyor. 6,3140 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3160 lira olarak belirlendi.
Dün kapanışta doların satış fiyatı 5,7160 lira, avronun satış fiyatı ise 6,2950 lira olmuştu.
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