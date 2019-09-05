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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "4+4+4 başladığı yıl ilkokula başlayan çocuklar, 2020-2021 eğitim yılında lise bire başlayacak. Bizim çağ nüfusumuz normalde 1 milyon 200 bin civarındayken o sene 1 milyon 800 bin küsur olacak. Önümüzdeki yıl bizim fiziksel alt
Selçuk: "Ortaöğretimde sınıf geçme yönetmeliğinde, sınıfta kalmaya ilişkin, tüm düzenlemeler hazırlandı, 2020-2021 yılından itibaren uygulayacağız."
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
- Dolar 5,6550 liradan, avro 6,2450 liradan güne başladı
Ekonomi 05.09.2019, 09:03
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,6550 liradan, avro 6,2450 liradan güne başladı.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6780 lira, avronun satış fiyatı ise 6,2560 lira olmuştu.