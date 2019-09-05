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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

- Dolar 5,6550 liradan, avro 6,2450 liradan güne başladı

Ekonomi 05.09.2019, 09:03
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,6550 liradan, avro 6,2450 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,6530 liradan alınan dolar, 5,6550 liradan satılıyor. 6,2430 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2450 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6780 lira, avronun satış fiyatı ise 6,2560 lira olmuştu.

#döviz #Piyasalar
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