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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları - 20 Eylül 2019

- Dolar 5,7250 liradan, avro 6,3300 liradan güne başladı

Ekonomi 20.09.2019, 09:02 20.09.2019, 09:51
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları - 20 Eylül 2019

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,7250 liradan, avro 6,3300 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,7230 liradan alınan dolar, 5,7250 liradan satılıyor. 6,3280 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3300 lira olarak belirlendi.

Dün kapanışta doların satış fiyatı 5,6980 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3070 lira olmuştu.

#döviz #Piyasalar
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