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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları - 23 Eylül 2019
Dolar 5,7280 liradan, avro 6,3160 liradan güne başladı
Ekonomi 23.09.2019, 09:03 23.09.2019, 10:03
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,7280 liradan, avro 6,3160 liradan haftaya başladı.
Kapalıçarşı'da 5,7260 liradan alınan dolar, 5,7280 liradan satılıyor. 6,3140 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3160 lira olarak belirlendi.
Cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 5,7310 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3180 lira olmuştu.
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