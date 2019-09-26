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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları - 25 Eylül 2019

Dolar 5,7060 liradan, avro 6,2770 liradan güne başladı

Ekonomi 25.09.2019, 09:01 25.09.2019, 09:26
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları - 25 Eylül 2019
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İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,7060 liradan, avro 6,2770 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,7040 liradan alınan dolar, 5,7060 liradan satılıyor. 6,2750 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2770 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6900 lira, avronun satış fiyatı ise 6,2680 lira olmuştu.

#döviz #Piyasalar
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