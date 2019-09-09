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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

- Dolar 5,7100 liradan, avro 6,2980 liradan güne başladı

Ekonomi 09.09.2019, 09:05
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,7100 liradan, avro 6,2980 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,7080 liradan alınan dolar, 5,7100 liradan satılıyor. 6,2960 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2980 lira olarak belirlendi.

Cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 5,7150 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3190 lira olmuştu.

#döviz #Piyasalar
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