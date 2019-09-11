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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

- Dolar 5,7830 liradan, avro 6,3930 liradan güne başladı

Ekonomi 11.09.2019, 09:01 11.09.2019, 09:19
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,7830 liradan, avro 6,3930 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,7810 liradan alınan dolar, 5,7830 liradan satılıyor. 6,3910 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3930 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7790 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3800 lira olmuştu.

#döviz #Piyasalar
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