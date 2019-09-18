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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
- Dolar 5,7020 liradan, avro 6,3120 liradan güne başladı
Ekonomi 18.09.2019, 09:02 18.09.2019, 09:53
İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,7020 liradan, avro 6,3120 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 5,7000 liradan alınan dolar, 5,7020 liradan satılıyor. 6,3100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,3120 lira olarak belirlendi.
Dün kapanışta doların satış fiyatı 5,7000 lira, avronun satış fiyatı ise 6,2950 lira olmuştu.
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