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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

- Dolar 5,6690 liradan, avro 6,1920 liradan güne başladı

Ekonomi 27.09.2019, 09:01
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
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İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,6690 liradan, avro 6,1920 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,6670 liradan alınan dolar, 5,6690 liradan satılıyor. 6,1900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,1920 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6640 lira, avronun satış fiyatı ise 6,2140 lira olmuştu.

#döviz #Piyasalar
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