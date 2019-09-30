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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

- Dolar 5,6680 liradan, avro 6,2030 liradan haftaya başladı

Ekonomi 30.09.2019, 09:02
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,6680 liradan, avro 6,2030 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 5,6660 liradan alınan dolar, 5,6680 liradan satılıyor. 6,2010 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,2030 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,6640 lira, avronun satış fiyatı ise 6,1930 lira olmuştu.

#döviz #Piyasalar
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