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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

- Dolar 5,8810 liradan, avro 6,4700 liradan güne başladı

Ekonomi 10.10.2019, 09:02
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,8810 liradan, avro 6,4700 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,7990 liradan alınan dolar, 5,8810 liradan satılıyor. 6,4680 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,4700 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8460 lira, avronun satış fiyatı ise 6,4220 lira olmuştu.

#döviz #Piyasalar
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