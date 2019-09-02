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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,8340 liradan, avro 6,4160 liradan haftaya başladı.

Ekonomi 02.09.2019, 07:06 02.09.2019, 09:34
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul serbest piyasada dolar 5,8340 liradan, avro 6,4160 liradan haftaya başladı.

Kapalıçarşı'da 5,8320 liradan alınan dolar, 5,8340 liradan satılıyor. 6,4140 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,4160 lira olarak belirlendi.

29 Ağustos Perşembe günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,8320 lira, avronun satış fiyatı ise 6,4540 lira olmuştu.

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