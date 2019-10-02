Serbest piyasada döviz fiyatları - 02 Ekim 2019

Serbest piyasada dolar 5,7270 liradan, euro ise 6,2660 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,7250 liradan alınan dolar 5,7270 liradan, 6,2640 liradan alınan euro ise 6,2660 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,7070 liradan, euro ise 6,2310 liradan satılmıştı.

(İHA)