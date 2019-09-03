Serbest piyasada döviz fiyatları - 03 Eylül 2019

Serbest piyasada dolar 5,8120 liradan, euro ise 6,3650 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,81 liradan alınan dolar 5,8120 liradan, 6,3630 liradan alınan euro ise 6,3650 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,8090 liradan, euro ise 6,3750 liradan satılmıştı.

(İHA)