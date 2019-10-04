Serbest piyasada döviz fiyatları 04 Ekim 2019

Serbest piyasada dolar 5,70 liradan, euro ise 6,2520 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,6980 liradan alınan dolar 5,70 liradan, 6,25 liradan alınan euro ise 6,2520 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,6950 liradan, euro ise 6,2680 liradan satılmıştı.

(İHA)