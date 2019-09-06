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Serbest piyasada döviz fiyatları - 06 Eylül 2019

Serbest piyasada dolar 5,6940 liradan, euro ise 6,2940 liradan güne başladı.

Ekonomi 06.09.2019, 09:17 06.09.2019, 10:07
Serbest piyasada döviz fiyatları - 06 Eylül 2019

Serbest piyasada dolar 5,6940 liradan, euro ise 6,2940 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,6920 liradan alınan dolar 5,6940 liradan, 6,2920 liradan alınan euro ise 6,2940 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,6840 liradan, euro ise 6,3070 liradan satılmıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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