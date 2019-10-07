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Serbest piyasada döviz fiyatları 07 Ekim 2019
Serbest piyasada dolar 5,7120 liradan, euro ise 6,2740 liradan haftaya başladı.
Ekonomi 07.10.2019, 09:11 07.10.2019, 09:33
Serbest piyasada dolar 5,7120 liradan, euro ise 6,2740 liradan haftaya başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 5,71 liradan alınan dolar 5,7120 liradan, 6,2720 liradan alınan euro ise 6,2740 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,69 liradan, euro ise 6,25 liradan satılmıştı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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