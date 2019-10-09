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Serbest piyasada döviz fiyatları 08 Ekim 2019

Serbest piyasada dolar 5,84 liradan, euro ise 6,4020 liradan güne başladı.

Ekonomi 09.10.2019, 09:25 09.10.2019, 09:44
Serbest piyasada döviz fiyatları 08 Ekim 2019
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Serbest piyasada dolar 5,84 liradan, euro ise 6,4020 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,8380 liradan alınan dolar 5,84 liradan, 6,40 liradan alınan euro ise 6,4020 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,80 liradan, euro ise 6,3670 liradan satılmıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#euro #dolar #döviz #ekonomi
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