Serbest piyasada döviz fiyatları 08 Ekim 2019

Serbest piyasada dolar 5,8450 liradan, euro ise 6,4180 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,8430 liradan alınan dolar 5,8450 liradan, 6,4160 liradan alınan euro ise 6,4180 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,75 liradan, euro ise 6,32 liradan satılmıştı.

(İHA)