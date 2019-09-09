Serbest piyasada döviz fiyatları - 09 Eylül 2019

Serbest piyasada dolar 5,71 liradan, euro ise 6,2980 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,7080 liradan alınan dolar 5,71 liradan, 6,2960 liradan alınan euro ise 6,2980 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,7150 liradan, euro ise 6,3190 liradan satılmıştı.

(İHA)