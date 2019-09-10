Serbest piyasada döviz fiyatları 10 Eylül 2019

Serbest piyasada dolar 5,7550 liradan, euro ise 6,36 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,7530 liradan alınan dolar 5,7550 liradan, 6,3580 liradan alınan euro ise 6,36 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,7460 liradan, euro ise 6,3540 liradan satılmıştı.

(İHA)