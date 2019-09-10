Son Dakika
Hatay’da buğday yüklü gemide yangın paniği
Nazilli’de boya yüklü kamyonda patlama: 5 yaralı
FETÖ'nün “mahrem imamlarına“ operasyon
Ankaragücü, bilet fiyatlarında indirim yaptı
Van’da 1 terörist ikna sonucu teslim oldu
Beyoğlu’nda trafik magandaları esnafı darp etti
Kayseri’de DEAŞ adına faaliyet yürüten 3 kişi gözaltına alındı
Milli kick boksçu cinayetten tutuklandı
Kara yollarında durum - 10 Eylül 2019
Komşuların otopark kavgası kanlı bitti: 3 ölü, 5 yaralı

Serbest piyasada döviz fiyatları 10 Eylül 2019

Serbest piyasada dolar 5,7550 liradan, euro ise 6,36 liradan güne başladı.

Ekonomi 10.09.2019, 09:17 10.09.2019, 09:43
Serbest piyasada döviz fiyatları 10 Eylül 2019
banner63

Serbest piyasada dolar 5,7550 liradan, euro ise 6,36 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,7530 liradan alınan dolar 5,7550 liradan, 6,3580 liradan alınan euro ise 6,36 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,7460 liradan, euro ise 6,3540 liradan satılmıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#ekonomi #serbest piyasa #döviz
Yorumlar (0)
21°
az bulutlu
Namaz Vakti 10 Eylül 2019
İmsak 04:51
Güneş 06:17
Öğle 12:51
İkindi 16:25
Akşam 19:15
Yatsı 20:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@