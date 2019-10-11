Serbest piyasada döviz fiyatları 11 Ekim 2019

Serbest piyasada dolar 5,8430 liradan, euro ise 6,4380 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,8410 liradan alınan dolar 5,8430 liradan, 6,4360 liradan alınan euro ise 6,4380 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,8810 liradan, euro ise 6,4890 liradan satılmıştı.

(İHA)