Serbest piyasada döviz fiyatları 12 Eylül 2019

Serbest piyasada dolar 5,7670 liradan, euro ise 6,36 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,7650 liradan alınan dolar 5,7670 liradan, 6,3580 liradan alınan euro ise 6,36 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,7550 liradan, euro ise 6,3290 liradan satılmıştı.

(İHA)