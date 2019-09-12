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Serbest piyasada döviz fiyatları 12 Eylül 2019

Serbest piyasada dolar 5,7670 liradan, euro ise 6,36 liradan güne başladı.

Ekonomi 12.09.2019, 09:23 12.09.2019, 09:50
Serbest piyasada döviz fiyatları 12 Eylül 2019
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Serbest piyasada dolar 5,7670 liradan, euro ise 6,36 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,7650 liradan alınan dolar 5,7670 liradan, 6,3580 liradan alınan euro ise 6,36 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,7550 liradan, euro ise 6,3290 liradan satılmıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#kapalıçarşı #döviz #Serbist piyasa
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