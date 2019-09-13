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Serbest piyasada döviz fiyatları - 13 Eylül 2019
Serbest piyasada dolar 5,6620 liradan, euro ise 6,27 liradan güne başladı.
Ekonomi 13.09.2019, 09:19 13.09.2019, 10:14
Serbest piyasada dolar 5,6620 liradan, euro ise 6,27 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 5,66 liradan alınan dolar 5,6620 liradan, 6,2680 liradan alınan euro ise 6,27 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,6840 liradan, euro ise 6,2810 liradan satılmıştı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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