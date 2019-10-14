Serbest piyasada döviz fiyatları 14 Ekim 2019

Serbest piyasada dolar 5,90 liradan, euro ise 6,5120 liradan haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,8990 liradan alınan dolar 5,90 liradan, 6,51 liradan alınan euro ise 6,5120 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,86 liradan, euro ise 6,48 liradan satılmıştı.

(İHA)