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Serbest piyasada döviz fiyatları 15 Ekim 2019

Serbest piyasada dolar 5,8780 liradan, euro ise 6,4880 liradan güne başladı.

Ekonomi 15.10.2019, 09:15 15.10.2019, 10:18
Serbest piyasada döviz fiyatları 15 Ekim 2019

Serbest piyasada dolar 5,8780 liradan, euro ise 6,4880 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,8760 liradan alınan dolar 5,8780 liradan, 6,4860 liradan alınan euro ise 6,4880 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,9340 liradan, euro ise 6,5440 liradan satılmıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#ekonomi #piyasa #döviz #euro #dolar
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