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Serbest piyasada döviz fiyatları 16 Ekim 2019

Serbest piyasada dolar 5,9320 liradan, euro ise 6,5490 liradan güne başladı.

Ekonomi 16.10.2019, 09:19 16.10.2019, 09:39
Serbest piyasada döviz fiyatları 16 Ekim 2019

Serbest piyasada dolar 5,9320 liradan, euro ise 6,5490 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,93 liradan alınan dolar 5,9320 liradan, 6,5470 liradan alınan euro ise 6,5490 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,8950 liradan, euro ise 6,4850 liradan satılmıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#euro #dolar #döviz #serbest piyasa #ekonomi
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