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Serbest piyasada döviz fiyatları - 16 Eylül 2019

Serbest piyasada dolar 5,7220 liradan, euro ise 6,3350 liradan haftaya başladı.

Ekonomi 16.09.2019, 09:23 16.09.2019, 09:53
Serbest piyasada döviz fiyatları - 16 Eylül 2019

Serbest piyasada dolar 5,7220 liradan, euro ise 6,3350 liradan haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,72 liradan alınan dolar 5,7220 liradan, 6,3330 liradan alınan euro ise 6,3350 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,68 liradan, euro ise 6,28 liradan satılmıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#dolar #euro #ekonomi #döviz fiyatları #serbest piyasa
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