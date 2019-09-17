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Serbest piyasada döviz fiyatları - 17 Eylül 2019
Serbest piyasada dolar 5,7330 liradan, euro ise 6,3160 liradan güne başladı.
Ekonomi 17.09.2019, 09:32 17.09.2019, 09:40
Serbest piyasada dolar 5,7330 liradan, euro ise 6,3160 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 5,7310 liradan alınan dolar 5,7330 liradan, 6,3140 liradan alınan euro ise 6,3160 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,7160 liradan, euro ise 6,2950 liradan satılmıştı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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