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Serbest piyasada döviz fiyatları 18 Ekim 2019

Serbest piyasada dolar 5,7880 liradan, euro ise 6,4380 liradan güne başladı.

Ekonomi 18.10.2019, 09:14 18.10.2019, 09:30
Serbest piyasada döviz fiyatları 18 Ekim 2019

Serbest piyasada dolar 5,7880 liradan, euro ise 6,4380 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,7860 liradan alınan dolar 5,7880 liradan, 6,4360 liradan alınan euro ise 6,4380 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,8850 liradan, euro ise 6,5540 liradan satılmıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#dolar #döviz #serbest piyasa #ekonomi
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