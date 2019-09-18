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Serbest piyasada döviz fiyatları - 18 Eylül 2019

Serbest piyasada dolar 5,70 liradan, euro ise 6,31 liradan güne başladı.

Ekonomi 18.09.2019, 09:13 18.09.2019, 09:26
Serbest piyasada döviz fiyatları - 18 Eylül 2019

Serbest piyasada dolar 5,70 liradan, euro ise 6,31 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,6980 liradan alınan dolar 5,70 liradan, 6,3080 liradan alınan euro ise 6,31 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,70 liradan, euro ise 6,29 liradan satılmıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#euro #dolar #ekonomi #döviz fiyatları #serbest piyasa #İstanbul Kapalıçarşı
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