Serbest piyasada döviz fiyatları - 19 Eylül 2019

Serbest piyasada dolar 5,6920 liradan, euro ise 6,2910 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,69 liradan alınan dolar 5,6920 liradan, 6,2890 liradan alınan euro ise 6,2910 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,6650 liradan, euro ise 6,2680 liradan satılmıştı.

(İHA)