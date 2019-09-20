Serbest piyasada döviz fiyatları - 20 Eylül 2019

Serbest piyasada dolar 5,7250 liradan, euro ise 6,33 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,7230 liradan alınan dolar 5,7250 liradan, 6,3280 liradan alınan euro ise 6,33 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,6980 liradan, euro ise 6,3070 liradan satılmıştı.

(İHA)