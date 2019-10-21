Serbest piyasada döviz fiyatları 21 Ekim 2019

Serbest piyasada dolar 5,7930 liradan, euro ise 6,4620 liradan haftaya başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,7910 liradan alınan dolar 5,7930 liradan, 6,46 liradan alınan euro ise 6,4620 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,78 liradan, euro ise 6,45 liradan satılmıştı.

(İHA)