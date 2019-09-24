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Serbest piyasada döviz fiyatları - 23 Eylül 2019
Serbest piyasada dolar 5,7280 liradan, euro ise 6,3160 liradan haftaya başladı.
Ekonomi 23.09.2019, 09:12 23.09.2019, 09:31
Serbest piyasada dolar 5,7280 liradan, euro ise 6,3160 liradan haftaya başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 5,7260 liradan alınan dolar 5,7280 liradan, 6,3140 liradan alınan euro ise 6,3160 liradan satılıyor. Bir önceki kapanışta dolar 5,73 liradan, euro ise 6,31 liradan satılmıştı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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